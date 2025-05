Tocantins é destaque internacional em série televisiva exibida na Europa

Programa “Giro”, da Record Europa, com transmissão em Portugal e mais de 150 países, exibe atualmente uma série com episódios evidenciando Palmas e o Jalapão

Por Redação

As belezas naturais e a rica diversidade cultural do Tocantins ganharam os holofotes internacionais. O estado é protagonista de uma série especial exibida pelo programa Giro , da Record Europa, com transmissão em Portugal e mais de 150 países. A produção apresentou, até o momento, quatro episódios de aproximadamente 20 minutos, desde a capital Palmas, a mais jovem do Brasil, até o fascinante Jalapão, um dos destinos de ecoturismo mais desejados do mundo.

“O Tocantins tem se consolidado como um destaque no cenário internacional do turismo, e isso é resultado direto de um trabalho sério, técnico e comprometido com as demandas dos viajantes do mundo moderno. Hoje, o turista busca destinos sustentáveis, seguros, autênticos e conectados à natureza e é exatamente isso que o nosso estado tem a oferecer. E tudo isso só é possível graças à determinação do governador Wanderlei Barbosa, que tem trabalhado incansavelmente para promover o Tocantins como um destino receptivo, estruturado e gerador de emprego e renda. Por meio da Setur, seguimos investindo na qualificação dos nossos destinos, no fortalecimento da nossa imagem e na valorização de quem vive e faz o turismo acontecer em cada região do nosso Estado”, destaca o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho. A porta de entrada para o Paraíso

O programa Giro destacou, em episódios que já foram ao ar, de 20 de abril até 17 de maio, não apenas as paisagens de tirar o fôlego, mas também a força da cultura local, a culinária típica, os saberes tradicionais e o espírito acolhedor do povo tocantinense. A série traz uma imersão no bioma único do estado, valorizando sua fauna, flora, e os patrimônios naturais e culturais que tornam o Tocantins um destino singular no mapa do turismo mundial.

No episódio que aborda a capital Palmas, o telespectador pôde conhecer os principais atrativos da cidade, como a Praça dos Girassóis, marco geodésico do Brasil, as praias fluviais às margens do Rio Tocantins, as opções de lazer, os pontos turísticos urbanos e a rica gastronomia local. O distrito de Taquaruçu também teve destaque, com suas cachoeiras exuberantes, trilhas e o artesanato que carrega a identidade do povo tocantinense.

Outros episódios foram dedicados inteiramente ao Jalapão, considerado um dos principais destinos de turismo de aventura e natureza do país. As reportagens exploraram cenários emblemáticos como as dunas douradas, os fervedouros de águas cristalinas, cânions, serras e trilhas que cruzam paisagens únicas.

As edições do programa também mergulharam na riqueza cultural das comunidades quilombolas, com destaque para o artesanato em capim-dourado, reconhecido internacionalmente, e as expressões culturais transmitidas de geração em geração, como a viola de buriti e a culinária ancestral. Personagens locais, como a Doutora e liderança quilombola Noemi Ribeiro, contribuíram com relatos sobre a preservação dos saberes tradicionais por meio dos remédios caseiros feitos com as ervas medicinais do Cerrado tocantinense. Entre os temas curiosos, o programa também abordou o chamado mistério de Pablo Escobar no Jalapão, uma história que alimenta o misticismo da região e aguça ainda mais a curiosidade dos visitantes estrangeiros.

Além disso a culinária tocantinense foi explorada por meio dos pratos típicos da região, com destaque para o buriti, uma das riquezas abundantes do fruto do Cerrado que agrada os mais variados paladares, além da comida caseira dos quilombos jalapoeiros, que acolhem os turistas em meio a passagem pelos atrativos locais.

Programa Giro

Magazine de lazer e lifestyle, o programa Giro é produzido integralmente em Portugal, leva, todas as semanas, o telespectador em viagens de sonho, com dicas, informações e muita adrenalina todos os sábados.

Quem deseja acompanhar o programa pela internet pode acessar o site Giro – RECORD EUROPA.

Turismo em evidência no cenário internacional

O Tocantins tem ampliado significativamente sua presença em eventos estratégicos de turismo, tanto no Brasil quanto no exterior. O estado participou de feiras internacionais como a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e a Internationale Tourismus-Börse (ITB) de Berlim, além de eventos nacionais como a Abav Expo e o Salão Nacional do Turismo. Ações promocionais como famtours, press trips e parcerias com influenciadores e veículos especializados, incluindo Fish TV e Viajando pelo Brasil, fortaleceram a visibilidade do destino. Em nível regional, marcou presença na Feira Agrotecnológica da região sudeste do Tocantins (Agrosudeste), em Almas; e na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 25 anos), em Palmas. Já na WTM Latin America 2025, importante feira B2B da América Latina, o Tocantins consolidou sua inserção em redes de negócios internacionais.

No cenário europeu, a participação do Tocantins no Meeting Brasil 2025, iniciativa da Embratur que conecta destinos brasileiros a investidores internacionais, reforça o compromisso do estado em se posicionar globalmente. O evento ocorreu em cidades como Madrid e Porto, em Portugal, ampliando as oportunidades de promoção turística. Além disso, o Tocantins integra as Rotas Amazônicas Integradas (RAI), iniciativa que une estados da Amazônia Legal na promoção do turismo sustentável, o que potencializa ainda mais sua visibilidade e atratividade no mercado europeu. Essas ações consolidam o estado como um dos principais destinos emergentes do Brasil no cenário internacional.

Texto: Guilherme Lima/Governo do Tocantins