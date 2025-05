Alta temporada: Atrativos das Serras Gerais ficam lotados durante feriadões

da redação

Cada vez mais, os tocantinenses estão redescobrindo as riquezas do próprio estado. O crescimento do turismo nas Serras Gerais se reflete também em outras regiões turísticas do Tocantins, impulsionado principalmente pelo turismo de proximidade, que vêm movimentando a economia e revelando novos destinos aos próprios tocantinenses e visitantes de estados vizinhos.

Em Aurora do Tocantins, por exemplo, onde ficam atrativos como o Rio Azuis, o “Escorrega do Betinho” e a Praia do Puçá, além de diversas pousadas ecológicas, o fluxo de visitantes chegou a exigir o controle de acesso em alguns momentos, respeitando a capacidade de carga e garantindo a preservação ambiental durante o feriadão da Semana Santa.

Em Lavandeira, conhecida pelos belos banhos de cachoeiras e córregos, a situação não foi diferente: pousadas e restaurantes lotaram com turistas da própria região e de cidades próximas de outros estados.

Segundo os proprietários de uma pousada localizada a apenas 12 km da sede de Aurora, José Tavares Filho (Zuzinha) e Mara Regina Rezende, o feriado superou todas as expectativas. “Todas as pousadas e casas de hospedagem lotaram. Em nossa pousada, com estrutura de bar, restaurante e banho, também ficamos com toda a capacidade ocupada. Para o feriado do Dia do Trabalhador, já estamos com todos os apartamentos reservados. Esperamos um bom número de turistas nesses dias”, afirmou Zuzinha.

O prefeito Edson Neiva acredita que o turismo pode alavancar a economia local. Segundo ele, cada gestão contribuiu, em seu tempo, para que Aurora hoje tenha protagonismo no setor. “Estamos trabalhando para estruturar cada vez mais o segmento. Nosso município tem atrativos para turistas que buscam tranquilidade, contato com a natureza e segurança”, destaca.

“Nunca vi tanta gente em Aurora como no feriado da Semana Santa. Acredito que esse movimento se repita no feriado do Dia do Trabalhador, que será prolongado. A informação que temos é que todas as pousadas já estão lotadas. Estamos atentos à infraestrutura urbana e à conservação das estradas de acesso aos atrativos. Para isso, contamos com apoio dos parlamentares e do Governo do Estado”, completa Edson.

O prefeito também considera fundamental a qualificação do trade turístico. Ele cita parcerias com o Sebrae Tocantins e a assistência contínua na área da saúde, com plantão médico 24h à disposição da população e dos visitantes.

Edson também lembra que o boom de visitas, especialmente ao Rio Azuis, considerado o terceiro menor rio do mundo, ganhou força após reportagem exibida no programa Mais Você, da Rede Globo. “Tivemos turistas que se hospedaram em Barreiras (BA), por falta de vaga na região. Acreditamos que essa lotação máxima se repita no próximo feriado”, afirma.

Turismo de proximidade

O turismo de proximidade se caracteriza por viagens curtas, de ida e volta no mesmo dia ou durante o fim de semana, permitindo ao turista conhecer lugares próximos de casa. No Tocantins, as boas condições das rodovias facilitam o deslocamento, tornando as viagens mais sustentáveis, inclusive no que diz respeito à emissão de gases poluentes.

Esse modelo de turismo permite visitar cidades históricas ou atrativos naturais por um custo mais acessível, com maior flexibilidade de horários e planejamento, além de proporcionar o prazer de redescobrir lugares encantadores bem perto de casa.

Governo investe na valorização das regiões turísticas

O secretário do Turismo, Hercy Filho, destaca que o Governo do Tocantins tem apostado na interiorização do turismo por meio de ações estratégicas. “Com o projeto Turismo na Estrada, temos percorrido várias regiões do estado, identificando necessidades e promovendo ações de fortalecimento da atividade. As Serras Gerais, por exemplo, são um verdadeiro paraíso a ser descoberto pelos tocantinenses. Estamos empenhados em estruturar esses destinos, gerar emprego e renda, e garantir que o turismo seja uma ferramenta real de desenvolvimento para os municípios”, completou.

O secretário também ressaltou o apoio do governador Wanderlei Barbosa, que tem sido um entusiasta do setor. “O governador entende o potencial do turismo como motor econômico e tem dado total suporte para que o Tocantins se consolide como um destino nacional de natureza e experiências únicas”, finalizou Hercy Filho.