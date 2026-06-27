Arraiá da Amizade 2026 reúne 50 comerciantes e movimenta comércio local e o shopping em Gurupi

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi realiza, entre os dias 25 e 27 de junho, a 25ª edição do Arraiá da Amizade no pátio do Shopping Araguaia. Organizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento reúne apresentações culturais e foca na geração de receita para microempreendedores locais, com 50 comerciantes e ambulantes cadastrados operando na praça de alimentação.

Integração do microempreendedorismo e contratações temporárias

A estrutura montada para o evento visa canalizar o fluxo de visitantes para o comércio de alimentos, bebidas e produtos típicos. De acordo com a gestão municipal, o planejamento das festividades juninas foi estruturado para integrar o setor informal e os microempreendedores individuais à dinâmica financeira do município durante o período.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, apontou o direcionamento econômico dos festejos. “A gestão faz questão de integrar e apoiar os ambulantes e pequenos comerciantes em todos os eventos que movimentam o município. O Arraiá da Amizade é um exemplo disso. Além de preservar nossa cultura, criamos oportunidades para que dezenas de famílias aumentem sua renda, fortaleçam seus negócios e tenham um espaço organizado”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes reiterou o impacto direto na ponta comercial.

“Ver a praça de alimentação lotada, os ambulantes comercializando seus produtos e gerando renda para suas famílias mostra que estamos no caminho certo. O Arraiá da Amizade valoriza nossa cultura, mas também fortalece a economia local e cria oportunidades para quem empreende”, declarou.

Além do faturamento direto, o período junino estimula o mercado de trabalho local por meio de vagas temporárias. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Wilson de Souza, explicou que o reflexo financeiro se estende para além dos proprietários dos estandes. “Muitos comerciantes contratam colaboradores temporários para atender a demanda, gerando empregos, oportunidades e movimentando diversos segmentos da cidade”, pontuou.

Avaliação do setor comercial

Os comerciantes instalados no pátio do Shopping Araguaia relatam desempenho positivo nos dois primeiros dias de festa, destacando a previsibilidade de público como fator de estabilidade para os investimentos realizados.

Antônio Carlos, proprietário da marca Batidas Quero Mais, confirmou a superação das metas iniciais. “O saldo foi muito positivo nesses dois primeiros dias. Superou as nossas expectativas e estamos muito satisfeitos. Sempre participamos dos eventos culturais da cidade porque sabemos que são grandes oportunidades para trabalhar e conquistar novos clientes”, relatou.

O otimismo com a parcela final das vendas foi compartilhado por Leandro Oliveira, do Espetinho do Leandro. “É uma excelente oportunidade de renda. Estou muito feliz com o que já vendemos até aqui e a expectativa é que o último dia seja ainda melhor”, disse.

Para Neusa Pires, da Delícias da Roça, o evento cumpre a função de vitrine comercial para a produção artesanal. “Aproveitei essa oportunidade para garantir uma renda extra e também apresentar meu trabalho. Faço diversos produtos derivados de milho e o público tem recebido muito bem”, explicou.

Sandro Barros, do Bar e Espetaria do Sandro, destacou o suporte logístico oferecido pela organização. “Eventos como esse são muito importantes para ampliar as vendas e fortalecer o comércio local. Quero parabenizar toda a organização e agradecer pelo suporte oferecido aos comerciantes”, concluiu.

Programação de encerramento

O evento encerra suas atividades na noite deste sábado, 27, com as seguintes atrações:

Atividade Cultural: Concurso do Grupo Estilizado

Apresentações Musicais: Deusa Pinheiro, Barbosa na Pisada, Joan Alessandro, Dayana, Mistura Nativa, Hariely Santos e Will Oliveira.

Impacto Econômico e Social

A consolidação do Arraiá da Amizade em sua 25ª edição reflete uma tendência necessária de descentralização e aproveitamento econômico do calendário cultural nos municípios do interior do Tocantins. Ao condicionar o fomento da cultura popular à inclusão produtiva de 50 famílias de pequenos empreendedores, a administração pública mitiga a dependência de investimentos puramente recreativos, transformando o custeio da festividade em investimento de retorno social imediato. O modelo, focado na geração de ocupação temporária e escoamento de produção local, evidencia como políticas públicas integradas entre cultura e desenvolvimento econômico podem atenuar sazonalidades financeiras e fortalecer a autonomia de trabalhadores informais na região sul do Estado.