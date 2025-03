Deputado Gutierres propõe criação da Rota Turística da Ilha do Bananal

da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) apresentou na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o Projeto de Lei que institui a Rota Turística da Ilha do Bananal, com o objetivo de impulsionar o turismo sustentável e promover o desenvolvimento econômico, social e cultural da região sul do Estado. A proposta contempla a criação de uma rota que abrange a Ilha do Bananal – maior ilha fluvial do mundo – e os municípios de Formoso do Araguaia, Sandolândia, Dueré e Lagoa da Confusão, reunindo atrativos voltados ao turismo histórico, de aventura, de lazer, ecoturismo e etnoturismo.

Segundo o parlamentar, a criação da Rota permitirá que a região se beneficie de políticas públicas de incentivo ao turismo, além de atrair investimentos, valorizar os recursos naturais e culturais e gerar oportunidades para os moradores locais.

“A Rota Turística da Ilha do Bananal é uma iniciativa que une preservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento econômico. Nosso objetivo é transformar os potenciais naturais da região em oportunidades reais de crescimento para a população, com respeito à natureza e à identidade local”, destacou Gutierres.

O projeto prevê que a estruturação e promoção dos atrativos turísticos da rota recebam apoio dos programas oficiais de regionalização do turismo. Com destaque para locais como o Lago do Mamão, Lago Sohky, Lago 23, Riozinho, Rio Jaburu, Praia Grande, Praia do Chicão, Praia Porto do Piauí e Recanto da Ilha, a rota cria uma marca turística própria para a região.

Além das belezas naturais da Ilha do Bananal, os municípios contemplados oferecem experiências diversas: Formoso do Araguaia com sua rica cultura indígena e paisagens naturais; Sandolândia, com áreas preservadas e trilhas; Dueré, com sua conexão com a Ilha; e Lagoa da Confusão, conhecida por sua biodiversidade, pesca esportiva e turismo de natureza.

A iniciativa visa ainda fomentar o empreendedorismo local e a geração de empregos, ampliando o fluxo de visitantes de forma planejada e sustentável. “A criação da Rota também significa ouvir as comunidades locais, estimular o turismo responsável e fortalecer o Tocantins como destino turístico nacional”, reforça o