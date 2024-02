Pesquisa do Mtur aponta Jalapão como um dos destinos mais desejados pelos brasileiros em 2024

da redação

Uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pelo Ministério do Turismo (Mtur), em parceria com o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, aponta as tendências do turismo para 2024. O estudo traz informações sobre estados e locais eleitos pelos entrevistados para realizar viagens de lazer nos próximos meses. O Jalapão, no Tocantins, está entre os destinos mais desejados pelos brasileiros.

Dentre os dados, a pesquisa revelou os locais que os brasileiros mais têm vontade de conhecer em algum momento. O Jalapão está entre os 15 destinos que o turista tem vontade de visitar. Além disso, a pesquisa também apontou que o Jalapão é um dos destinos turísticos brasileiros mais conhecidos.

“O resultado dessa pesquisa do Mtur mostra que o trabalho de promoção e os investimentos do Governo do Tocantins no Jalapão apontam que estamos no caminho certo para atrairmos ainda mais turistas e investidores para o nosso Estado, o que contribuirá para o desenvolvimento de mais políticas públicas voltadas ao setor do turismo do Tocantins, além de gerar emprego e renda para a população”, pontuou o governador Wanderlei

Barbosa.

“Esses indicadores são de fundamental importância para aumentar o fluxo de turistas no Estado e promover o desenvolvimento econômico e social do Jalapão, conforme preconiza o governador Wanderlei, além de reforçar a potencialidade do Jalapão como destino ecoturístico”, avaliou o secretário de Turismo do Estado, Hercy Filho.

Atrativos

Destinos que oferecem opções de sol e praia, natureza/ecoturismo e saúde/bem-estar largam na frente da corrida pela atenção do turista.

Os locais que oferecem belezas naturais para atrair visitantes também saem na frente. Isso porque 31% consideram esse fator na escolha de uma viagem. Preço baixo/favorável é o eleito por 25%, possibilidade de reencontro com familiares/amigos, por 23% e boas avaliações é um critério relevante para 15% dos entrevistados.

Fluxo de turistas

Na região Encantos do Jalapão, somente nas Dunas, 5.986 turistas visitaram o local em agosto do ano passado. De janeiro a agosto de 2023 foram 39.079 visitas ao local, um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados do Observatório do Turismo do Tocantins.

Metodologia

O levantamento “Tendências de Turismo” foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI). As entrevistas foram realizadas entre 7 e 11 de dezembro de 2023.

Acesse AQUI a pesquisa completa.