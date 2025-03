Tocantins se destaca durante participação no Meeting Brasil Europa e reforça promoção turística no mercado europeu

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Turismo, marcou presença na edição 2025 do Meeting Brasil Europa, realizada no último dia 10 de março, no Hilton Porto Gaia, em Porto, Portugal. O evento reuniu destinos e empresas brasileiras para estreitar laços com o trade turístico europeu e atrair novos investimentos para o setor.

O Tocantins integrou a comitiva da Região Norte, representada pelas Rotas Amazônicas Integradas (RAI), um consórcio formado pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Durante o evento, a RAI apresentou o potencial da Amazônia como um dos destinos de turismo sustentável mais promissores do mundo, destacando suas experiências autênticas em meio à natureza, cultura e diversidade.

Presente no evento, o Secretário do Turismo do Tocantins, Hercy Filho, destacou a relevância da participação do estado em encontros internacionais como o Meeting Brasil Europa. Segundo ele, a presença do Tocantins reforça o compromisso do Governo em posicionar o estado no cenário global do turismo.

“O Tocantins tem trabalhado de forma estratégica para atrair o olhar do mercado europeu. A participação no Meeting Brasil Europa, por meio das Rotas Amazônicas Integradas, é fundamental para apresentar nossas belezas naturais, como o Jalapão, o Cantão e as Serras Gerais, além de abrir novas oportunidades de negócios e parcerias. O Governo do Estado, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, tem investido fortemente em infraestrutura e qualificação para que possamos receber cada vez mais visitantes internacionais e, assim, atrair investimentos que impulsionem o desenvolvimento do nosso turismo”, afirmou Hercy Filho.

Durante o evento, a equipe tocantinense participou de rodadas de negócios com agentes de viagens e operadores turísticos de Portugal e outros países europeus, além de apresentar os principais atrativos do estado, com foco no turismo de natureza, aventura e cultura.

O Meeting Brasil Europa é organizado pela Expan+ e tem como objetivo conectar o trade turístico brasileiro com os principais players do mercado europeu. De acordo com o diretor de negócios da Expan+, Jair Pasquini, elogiou a participação do Tocantins e o empenho do Estado em divulgar seus atrativos no mercado europeu. “O Tocantins foi um destaque nas nossas rodadas de negócios, com muita procura dos operadores pelo Jalapão e outros destinos de natureza e aventura. O mercado europeu busca experiências autênticas e sustentáveis, e o Tocantins entrega exatamente isso”, afirmou Pasquini.

Rotas Amazônicas Integradas

As Rotas Amazônicas Integradas são um projeto de integração turística que envolve sete estados da Região Norte do Brasil: Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A iniciativa busca promover a Amazônia brasileira como um destino unificado, destacando experiências de turismo de natureza, cultura e aventura, com foco na sustentabilidade e na valorização das comunidades locais.

No caso do Tocantins, destinos como o Jalapão se destacam por suas paisagens de cerrado, dunas, cachoeiras e rios de águas cristalinas, atraindo turistas do mundo inteiro em busca de contato com a natureza e vivências culturais autênticas.

Meeting Brasil Europa: Madri e Porto

O Meeting Brasil Europa 2025 contou com duas edições: a primeira em Madri, Espanha, e a segunda em Porto, Portugal. O evento tem como objetivo aproximar o trade turístico brasileiro dos principais mercados europeus, conectando agentes de viagens, operadores turísticos e destinos brasileiros. O Tocantins participou ativamente das capacitações e das rodadas de negócios, apresentando seus diferenciais para o mercado europeu.