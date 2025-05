Vereador quer limitar valores de show nacional com recursos do município em R$ 150 mil

O Projeto de Lei de autoria do vereador da base, Mário César Lustosa estabelece limites para gastos públicos no valor de R$ 150 mil com contratação de apresentação artística nacional com recursos próprios do município de Gurupi.

Por Wesley Silas

Nesta quarta-feira, 07, o vereador Mário César fez uso da Tribuna da Casa de Leis para apresentar uma proposta que visa assegurar maior responsabilidade e coerência na aplicação dos recursos públicos em Gurupi.

“Em tempos de grandes demandas sociais, é fundamental que os gestores priorizem investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, saneamento e infraestrutura”, destacou.

O vereador enfatizou que sua proposta não restringe a realização de festas e eventos culturais, que são importantes para o lazer, turismo e economia local. No entanto, busca impor limites e garantir que tais ações não sejam realizadas de forma descuidada, em prejuízo de setores que impactam diretamente a vida da população.

Mário César ainda ressaltou que sua iniciativa tem como objetivo valorizar os artistas locais, equilibrando o fomento à cultura com o compromisso ético de priorizar o que é urgente e essencial.

“Este é um momento que exige bom senso, responsabilidade e coragem para modificar práticas antigas. A função do gestor público é assegurar a correta alocação dos recursos, respeitando os princípios de moralidade, razoabilidade, eficiência e economicidade, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal”, concluiu o vereador.