quinta-feira, 5 fevereiro

Videos

Trechos da Série “BERNARDO SAYÃO E A ESTRADA PARA BELÉM” podem ser vistos no Youtube

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por redação

Exibida nacionalmente em 2025, muitos tocantinenses não conseguiram assistir à Série em função do pouco alcance da rede de TV´s Públicas do Brasil no Tocantins. Ciente disso, a produção da Série decidiu disponibilizar alguns pequenos trechos da obra no Youtube, no formato de “trailers” expandidos (veja Links nesta reportagem). Dirigida pelo cineasta tocantinense Hélio Brito, a série “Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém” foi contemplada no Edital de TV´s Públicas do Governo Federal em 2018, foi filmada em 2021, e exibida em rede nacional de TV em 2025. A produção da série foi possível através da Ancine (Agência Nacional do Cinema), do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), e da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

“Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém” narra a história do lendário engenheiro Bernardo Sayão, que ficou conhecido nacionalmente como “o bandeirante moderno”. Sayão implantou a CANG (Colônia Agrícola Nacional de Goiás) nos anos 40, no governo de Getúlio Vargas; foi vice-governador do estado de Goiás nos anos 50; foi braço direito do Presidente JK na construção de Brasília; e foi o idealizador da rodovia Belém-Brasília, inaugurada em 1960, pelo governo JK.

“Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém” foi filmada no Rio de janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Anápolis, Ceres, Uruaçu, Porangatu, Gurupi, Paraíso do TO, Araguaína, Imperatriz, Açailândia, dentre outras cidades.

 

