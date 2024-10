Zé Vaqueiro e Washington Brasileiro são as novas atrações nacionais confirmadas para o 66° aniversário de Araguaína

Com o melhor do forró e piseiro, cantores prometem agitar o público na primeira noite da festa, que será realizada de quinta-feira (14) a domingo (17), na Via Lago

Por Redação

Araguaína celebrará seus 66 anos com uma vasta programação comemorativa, que traz inaugurações de obras, eventos esportivos e shows musicais, entre os dias 14 e 17 de novembro, quinta-feira a domingo, na Via Lago.

A programação cultural terá diversos estilos musicais, selecionados para agradar a todos os públicos. Entre as atrações nacionais, já estão confirmados os cantores Zé Vaqueiro, Washington Brasileiro e a banda de rock Ira!, como destaque do 4° Motoara.

“Serão quatro dias de festa, com artistas para todos os públicos. Esperamos milhares de expectadores locais e visitantes celebrando conosco o aniversário de Araguaína e movimentando desde a rede hoteleira, restaurantes e outros setores da nossa economia”, comentou o secretário do Esporte, Cultura e Lazer, Edson Gallo.

Programação

No dia 14 de novembro, aniversário da cidade, a festa terá como atrações principais os cantores Zé Vaqueiro e Washington Brasileiro. Ainda haverá apresentações dos artistas regionais Vitinho Real, Pagode do R10, Diogo Moreira e MC Tavinho.

Na sexta-feira, 15, a animação fica por conta de atrações regionais com a música sertaneja de Fernando Bally, o forró de Mary Alves e o piseiro de Joan Alessandro.

No sábado e domingo, 16 e 17, a Via Lago recebe o Motoara, que terá como atração principal e banda Ira! e outras bandas de diversos estilos de rock, como o Magic Queen in Concert, Banda Resistência, Amanda Southier, Banda 404, Kalango Kill, Ventura, Daiara Blue, Nudez, Pássaro Baiano, entre outros.

Estrutura

O evento contará com espaço gastronômico, banheiros, camarote PCD, segurança realizada pelas equipes da GMA (Guarda Municipal de Araguaína), Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), Bombeiros Civis e Militar, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícias Militar e Civil, além de segurança privada.

(Por Mara Santos | Foto: Marcos Filho / Secom Araguaína)