Ainda sem marcar gols no estadual, Gurupi perde em casa para o União

da redação

O União venceu o Gurupi, por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Resendão, em Gurupi. Com a vitória, a equipe de Araguaína segue líder e com 100% de aproveitamento – o União já começa a “flertar” com a segunda fase. O único gol do jogo foi marcado por Gabriel Vinícius, no segundo tempo da partida. O Gurupi segue sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota. O Camaleão do Sul precisa reagir se a ideia é ir à próxima fase da competição – restam quatros jogos nesta 1ª fase.

Na 4ª rodada, o Gurupi enfrenta o Araguaína, mas só no dia 20, às 19h30, no Mirandão, em Araguaína. Já o União volta a campo no dia 17, às 16h, contra o Batalhão, no estádio Mirandão, em Araguaína.