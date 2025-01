Ao lado de Kátia Chaves e vereadores, Deputado Eduardo Fortes distribui almoço especial na 38ª Copa do Craque em Gurupi

da redação

Neste domingo, durante a 38ª edição da tradicional Copa do Craque em Gurupi, o deputado estadual Eduardo Fortes realizou a distribuição de um almoço especial para cerca de 600 pessoas. A ação aconteceu na Barraca do Deputado, montada no local do evento, e contou com a presença de Kátia Chaves, secretária da Governadoria, e vereadores que apoiaram a iniciativa.

“Este é um momento especial para estarmos mais próximos da comunidade, celebrando o esporte e a confraternização que ele proporciona. A Copa do Craque é um símbolo de união para Gurupi e toda a região”, afirmou Eduardo Fortes. O evento também destacou a importância de ações como esta para fortalecer os laços com a população e apoiar eventos esportivos que movimentam a cidade.