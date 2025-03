Após 15 anos, Araguaína volta à final do Campeonato Tocantinense ao bater o Capital no Nilton Santos

da redação

O Tourão está de volta à final após quase 15 anos! O Araguaína precisava de dois gols para voltar à final, e foi além. O Tourão bateu o Capital, por 3 a 0 (4 a 2 no agregado) e carimbou a classificação, neste domingo, fora de seus domínios.

O Araguaína retorna à decisão após quase 15 anos – a última vez foi em 2010, quando a equipe foi superada pelo Gurupi. O Tourão agora aguarda o vencedor de Tocantinópolis e União, que se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h, em Tocantinópolis (TO).

Com classificação, o Araguaína garantiu participação no Brasileiro Série D e Copa do Brasil 2026. Com a vaga na Copa do Brasil, clube assegura uma cota de quase R$ 900 mil.