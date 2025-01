Atletas do projeto “Vovôlei” da Prefeitura de Gurupi disputarão Superliga da Melhor Idade das Américas, em Palmas

Por redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, está promovendo a participação dos atletas do projeto “Vovôlei” na Superliga da Melhor Idade das Américas, competição internacional de voleibol adaptado para idosos, que acontecerá em Palmas. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA), reunirá atletas a partir de 45 anos, de sete países e 140 equipes. O evento será realizado entre os dias 23 e 28 de janeiro.

A delegação gurupiense está na reta final de preparação e os treinos estão sendo realizados no ginásio da Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete (AGAB). Na manhã desta sexta-feira, 17, a equipe recebeu a visita da prefeita Josi Nunes e do vice-prefeito Adailton Fonseca, que entregaram uniformes para os atletas, reforçaram o apoio da gestão municipal ao projeto e desejaram sucesso aos competidores.

O projeto “Vovôlei” é uma iniciativa da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, e integra as ações do programa Vida Saudável, realizado em parceria com a Universidade de Gurupi – UnirG. Atualmente, o projeto conta com 80 participantes, que serão representados na competição nos naipes masculino e feminino.

Investimento no esporte para a melhor idade

A prefeita Josi Nunes destacou a importância do projeto para a qualidade de vida dos idosos e celebrou a participação das equipes de Gurupi em uma competição internacional.

”É gratificante ver o crescimento do projeto ‘Vovôlei’ e dessa modalidade esportiva tão especial, voltada para a melhor idade. Isso mostra que nossa gestão está comprometida em promover saúde, bem-estar e inclusão. Desejo todo sucesso para as equipes de Gurupi, que estarão representando nossa cidade com tanto orgulho”, afirmou a Prefeita.

O secretário Municipal de Juventude e Esportes, Iron Júnior, ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido com os idosos e o desafio de representar Gurupi em um evento desse porte.