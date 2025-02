da redação

O Batalhão segue sem saber o que vencer na Primeira Divisão! Com o empate, por 1 a 1, neste sábado (8), com o Gurupi, a equipe chegou ao 9º jogo sem vencer, desde a participação de 2024. Com o resultado, o time palmense somou o primeiro ponto na tabela. Já o Gurupi foi aos 4 pontos e segue entre os primeiros na classificação. O Batalhão saiu na frente com Allan. E Richard, de pênalti, deixou tudo igual para o Gurupi.