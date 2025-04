Brasileirão Série D: União e Tocantinópolis empatam em seus jogos pela segunda rodada

​da redação

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2025, os representantes do Tocantins, Tocantinópolis e União, conquistaram empates em seus respectivos jogos. O verdão do bico conseguiu o seu segundo ponto na competição, já o União conseguiu seu primeiro ponto.​

Tocantinópolis empata fora de casa

O Tocantinópolis enfrentou o Altos-PI no estádio Albertão, em Teresina, e empatou por 1 a 1. O time tocantinense abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com um gol contra do zagueiro Sávio. No entanto, o mesmo jogador se redimiu e empatou para o Altos aos 44 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, o Tocantinópolis soma dois empates nas duas primeiras rodadas da Série D.

União cede empate nos acréscimos

O União Araguainense recebeu o Penedense-AL e também empatou por 1 a 1. Gabriel Vinícius abriu o placar para o time tocantinense, mas Thiaguinho, do Penedense, igualou o marcador aos 48 minutos do segundo tempo. Na estreia, o União havia sido derrotado pelo Lagarto-SE por 2 a 1.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Tocantinópolis enfrentará o Sampaio Corrêa-MA no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, no dia 3 de maio, às 16h. Já o União Araguainense buscará sua primeira vitória na competição contra o Sergipe-SE, fora de casa, também no dia 3 de maio.​