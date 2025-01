Câmara de Gurupi acompanha despedida de atletas do Esporte Clube Castelo para competição nacional

da redação

A Câmara Municipal de Gurupi, sob a liderança do presidente Ivanilson Marinho, (PL), participou neste sábado, (11), da despedida dos atletas do Gurupi Esporte Clube Castelo, que irão disputar a 25ª edição da Copa São João de Futebol de Base em São João da Boa Vista, São Paulo. A competição, uma das mais tradicionais do país, reúne jovens promessas do futebol nacional.

O evento contou com a presença de autoridades, familiares e representantes do time. Os 46 atletas das categorias Sub-14 e Sub-16 embarcaram com o apoio da comunidade esportiva e do Legislativo e Executivo municipal, levando consigo o nome e o orgulho de Gurupi.

Ivanilson Marinho, destacou a importância do esporte para a cidade. “O Esporte Clube Castelo é Gurupi e representa nossa cidade com excelência. A Câmara Municipal e todos os vereadores já colaboramos com o time e vamos continuar ajudando. Desejamos muito sucesso e estamos na expectativa de que tragam ótimos resultados para nossa cidade”, disse o presidente da Casa de Leis.

O prefeito em exercício, Adailton Fonseca, reforçou o apoio do Executivo Municipal ao desenvolvimento esportivo. “Na gestão passada, o Executivo doou uma área na saída para o Peixe, onde será instalado o Centro de Treinamento do Castelo. Hoje, desejamos muita sorte aos atletas, que estão representando Gurupi com grande dedicação”, disse Adailton.

O presidente do time Gardem de Araújo, enfatizou o valor da competição. “Trabalhar com esses jovens e proporcionar uma viagem como essa é engrandecedor. Eles terão a oportunidade de competir com outros times, crescer pessoal e profissionalmente. Sempre contamos com o apoio do Legislativo e do Executivo que aprovaram a doação de uma área fundamental para o time”, comentou Gardem.

Para o técnico Alcides Gonçalves dos Santos, a competição é uma oportunidade de aprendizado e vitórias. “Nosso objetivo é sempre dar o melhor. Além de competir, é uma chance de levar os meninos para uma nova cultura e conquistar bons resultados. Vamos representar Gurupi com muita garra nesta 25ª edição”, afirmou o técnico.

Os familiares também expressaram emoção e expectativa. Luiza Coelho, tia de Marco Antônio Ceriano Coelho, atleta da equipe Sub-16, declarou; “A gente só agradece ao time e a todos. Desejamos muito sucesso. Marco é um menino exemplar, e espero que essa oportunidade abra portas para algo ainda maior”, disse Luiza.

Já o jovem Marco Antônio destacou a alegria de participar da competição. “Estou muito feliz por essa oportunidade de representar Gurupi e buscar mais um título para nossa cidade”, comentou Marco Antônio.

A viagem dos atletas reflete o compromisso da Câmara Municipal com o esporte, a formação de jovens talentos e a construção de um futuro promissor para Gurupi no cenário esportivo nacional.

Com informações Ascom