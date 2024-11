Campeã brasileira: Dinastia Apollo Roxo alcança o título de melhor cavalo profissional do Campeonato Portal Vaquejada 2024

A final da disputa aconteceu neste domingo, 10, no Parque de Vaquejada Millany, em Caruaru, Pernambuco

Por: Jornalista Mychelle Tauane

Após 23 etapas, a gloriosa filha do garanhão, Dom Roxão segue sendo um sucesso e conquistou durante o “Brasileirão das Vaquejadas”, na noite deste domingo, 10, no Parque e Haras Millany, em Caruaru Pernambuco, o título de Melhor Cavalo de Puxar Profissional do Campeonato Portal Vaquejada 2024. Dinastia Apollo Roxo, pertencente ao Monte Sião Haras, do Tocantins, obteve na grande final um grande rendimento e, consequentemente, vantagem disparada sobre os outros animais, com 385 pontos no total.

A personificação do poder, beleza, técnica e velocidade, que é atualmente avaliada em cerca de R$ 12 milhões, se mantém como destaque principal e, após a disputa, deve superar esse valor. Já o vaqueiro da campeã, Gera Guerra, conquistou uma Hilux 0 km.

Ao entrar na arena para receber o anúncio oficial, Leandro Luiz Júnior, diretor geral do Monte Sião Haras, comemorou e agradeceu. “Quando decidimos investir e entrar nesse mundo de cavalos, nós sabíamos que era da permissão de Deus. Percorremos todo o Brasil em busca dos melhores animais e da melhor genética, inclusive, não ficamos só no país e conquistamos o garanhão Inferno 66 que aqui no Brasil nós chamamos de Gênesis 66. Alcançar esses prêmios no maior Campeonato Nacional de Vaquejada é realmente uma alegria e a certeza de que estamos no caminho certo. Obrigada Caruaru, Fábio Leal, presidente do Campeonato e todos os Parques que sediaram as etapas dessa disputa e por abraçar a Monte Sião. Deus abençoe”, pontuou Júnior.

Melhor cavalo de esteira profissional 2024

O título aos animais do Monte Sião Haras não para por aí e a gloriosa Etna Cast Steel garantiu o troféu de terceiro colocado como o Melhor Cavalo de Esteira Profissional 2024. Etna Cast possui 3 títulos de campeã, sendo eles, na Vaquejada do Parque Evânio Higino, Parque Fernando Magalhães e Parque Genésio Araújo. Na noite da última sexta-feira, 08, ela teve um papel fundamental na disputa pelo prêmio “Tropa Amigos dos Filhos do Rei Holland Jeck”, realizado no Parque Millany, onde também se consagrou como campeã, somando os quatro títulos.

Sobre o Grupo Monte Sião

Do Tocantins, o Monte Sião Haras, localizado na fazenda Monte Sião, onde também conta com melhoramento de touros e vacas e o maior projeto de pastejo rotacionado, adubado e irrigado do Brasil, possui a atualmente melhor genética equina do país, com a campeã Dinastia Apollo Roxo, a égua Ease Jeck Diego, My Chics Got Guns e muitos outros animais que conquistaram por meio de sua genética e alto rendimento, prêmios importantes para o país.

O grupo Monte Sião tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e a excelência genética no agronegócio, tornando acessível à genética superior a todos os produtores, oferecendo soluções inovadoras e de alto valor que contribuem para o avanço do setor e o fortalecimento das comunidades em que atuam.