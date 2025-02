Campeonato tocantinense começa com vitória do Araguaína, Gurupi joga hoje (05) em casa

da redação

O Campeonato Tocantinense começou nesta terça-feira (04) com o Araguaína derrotando o Batalhão, por 2 a 1, no estádio Mirandão, em Araguaína. A competição tem oito equipes na disputa pelo título e por duas vagas na Copa do Brasil. O campeão e o vice garantem participação no torneio nacional (cada um deve receber uma cota na casa dos R$ 800 mil), além de participação no Brasileiro Série D. A 1ª rodada segue nesta quarta-feira (5), com outros dois jogos, e só será finalizada no dia 12, com o confronto entre Tocantins EC e Tocantinópolis.

Se enfrentam às 16h, no Resendão, em Gurupi, o time da casa contra o Bela Vista. Às 19h, o União recebe o Capital, no Mirandão, em Araguaína. A rodada será finalizada no dia 12, às 16h, com Tocantins EC e Tocantinópolis se enfrentando no Castanheirão, em Miracema.