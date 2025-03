da redação

Tocantinópolis e União voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Tocantinense. O União joga com a vantagem do empate.

Já o alviverde precisa de dois gols de diferença para avançar direto. Triunfo por um gol leva à decisão para os pênaltis. Quem avançar encara o time do Araguaína na final da competição. Na outra semifinal, o Araguaína eliminou o Capital.