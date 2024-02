Capital e Tocantinópolis fazem duelo caseiro pela Copa do Brasil nesta quarta, 21

O Capital vem de derrota, no estadual, para o rival desta quarta. O rubro-negro palmense defende uma invencibilidade de dois jogos em seus domínios. A última derrota no Nilton Santos, foi justamente para o Tocantinópolis, no jogo de ida da final do Tocantinense 2023. À época, o time alviverde bateu o Capital, por 2 a 1. Voltou vencer na volta, por 4 a 3, e ficou com a taça. Esta será primeira participação do Capital no torneio nacional, que se garantiu após ficar com o vice-campeonato.