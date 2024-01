Capital-TO bate o União Mogi e conquista sua primeira vitória na história na Copinha

da redação

O Capital-TO conquistou sua primeira vitória na história na Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o União Mogi por 2 a 1, na tarde deste domingo (7), pela segunda rodada do Grupo 28, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

Com o resultado, o Capital-TO somou os três primeiros pontos em dois jogos e vai para a última rodada brigando pela classificação. Já o União Mogi, que sofreu a segunda derrota, está eliminado.

Os jogos da última rodada do Grupo 28 acontecerão na próxima quarta-feira (10). Às 15h, Capital-TO e Nova Mutum-MT se enfrentam e na sequência, às 17h15, União Mogi e Cruzeiro duelam, com transmissão do sportv.