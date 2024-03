Capital-TO é goleado pelo Amazonas e está fora da Copa Verde

O Amazonas fez sua estreia na Copa Verde e com com o “pé direito”. A equipe amazonense garantiu vaga nas quartas de final ao golear o Capital-TO na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Amazônia. Após sair atrás, com gol de Arthurzinho, a Onça Pintada conseguiu a virada com Rafael Tavares, Sassá (duas vezes) e Alvariño.

Com a vitória, o Amazonas está classificado para as quartas de final da Copa Verde. Na próxima fase enfrenta o vencedor de Remo e Trem-AP, que se enfrentam nesta quinta-feira (7), em Belém. Já o time do Tocantins está fora da competição.