Com apoio da Cooperfrigu, e do presidente Oswaldo Stival, Vovô Vôlei de Gurupi segue para competição em Sorriso (MT)

Por Redação

Com entusiasmo, união e o orgulho de representar a Capital da Amizade, a delegação do Vovô Vôlei embarcou nesta terça-feira, 27 de janeiro, rumo à cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde participará de uma importante competição de voleibol adaptado, entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro.

O momento marca mais do que uma viagem esportiva. Representa o fortalecimento de um projeto que transforma vidas por meio do esporte, promovendo saúde, bem-estar, autoestima e inclusão da pessoa idosa. Em Gurupi, o Vovô Vôlei se consolidou como uma referência em política pública voltada à valorização da terceira idade, combatendo o isolamento social e estimulando uma vida mais ativa e digna.

Entre os parceiros que contribuem para que essa jornada se torne realidade, a Cooperfrigu Alimentos e o presidente Oswaldo Stival se destacam como importantes apoiadores da equipe. A empresa contribuiu para a confecção dos uniformes dos atletas, gesto que vai além do material e simboliza incentivo, respeito e reconhecimento ao esporte e às pessoas que fazem parte do projeto.

O uniforme carrega identidade, pertencimento e orgulho. Ao entrar em quadra, cada atleta leva consigo não apenas as cores do time, mas também a certeza de que há quem acredite em seu potencial e em sua história. É nesse ponto que o apoio ganha valor humano: ele reforça a autoestima e fortalece o sentimento de representatividade.

O professor de Educação Física Wylker Saraiva ressalta que o Vovô Vôlei é fruto de um trabalho contínuo, construído com dedicação desde o seu nascimento, envolvendo planejamento, preparação e acompanhamento permanente das equipes técnicas. A presença da delegação em Sorriso também simboliza o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa, levando o nome de Gurupi e do Tocantins além das divisas estaduais.

“Quando o Vovô Vôlei entrar em quadra, cada ponto disputado representará superação, amizade e amor pela vida. E, junto com esses valores, seguirá também o exemplo de parceiros que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação social.” Completou Wylker Saraiva

Gurupi segue sendo representada não apenas por atletas, mas por histórias que inspiram gerações e a Cooperfrigu Alimentos faz parte dessa história.