Com mais de 700 membros o Grupo de Corrida Resenha Runners de Gurupi comemora 1 Ano, transformando vidas, através da Corrida de Rua

Por Redação

Hoje, Gurupi se tornou o palco de uma celebração memorável: o aniversário de 1 ano do Grupo de Corrida Resenha Runners.

O evento reuniu mais de 700 pessoas, que, além de comemorar o marco do grupo, também demonstraram o poder da união e da superação por meio da prática esportiva.

O Resenha Runners, fundado com o propósito de promover a saúde e o bem-estar, rapidamente conquistou o coração dos corredores de Gurupi e região. Desde sua criação em 2024, o grupo tem sido um ponto de encontro para atletas de todos os níveis, incentivando a inclusão e o espírito de equipe.

O evento deste sábado contou com uma programação diversificada, incluindo uma corrida festiva, atividades para as famílias e a entrega de medalhas e degustações de produtos para os participantes. A energia no local era contagiante, com corredores, amigos e familiares se reunindo para celebrar as conquistas do grupo e os laços que se fortaleceram ao longo do ano.

“É uma emoção muito grande ver tanta gente aqui, celebrando o que construímos juntos”, afirmou Daniele Gross.

“O Resenha Runners não é só sobre correr, mas sobre criar uma comunidade, um apoio mútuo e mostrar que, juntos, somos mais fortes.” ressaltou Gilberto Guimarães.

O evento também contou com o apoio de parceiros locais, que ajudaram a viabilizar a realização das atividades. O aniversário de 1 ano do Resenha Runners não só marcou uma data importante para o grupo, mas também reforçou o impacto positivo que a prática de atividades físicas tem na vida das pessoas, promovendo saúde, integração e qualidade de vida.

Com o sucesso dessa celebração, o Resenha Runners já começa a se planejar para os próximos desafios, prometendo mais corridas, treinamentos e, claro, muita resenha entre os corredores.

O grupo mostrou que, mais do que um time, é uma verdadeira família de corredores em Gurupi.