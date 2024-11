Com o apoio do Governo do Tocantins, lutador de Araguaína é campeão mundial de jiu-jitsu paradesportivo

Jeverson Dantas conquistou a medalha de ouro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

O lutador Jeverson Dantas Felix consagrou-se nesta quinta-feira, 7, campeão mundial no Abu Dhabi World Parajiu-Jitsu, nos Emirados Árabes Unidos. Participação do atleta de Araguaína, contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju).

“Gostaria de agradecer o Governo do Tocantins, por proporcionar esse momento maravilhoso. Conseguimos o título almejado, o mundial, para o nosso estado do Tocantins e a cidade de Araguaína. Gostaria de agradecer por tudo que o Governo do Estado já fez por mim, nessa minha trajetória. Sem esse apoio, eu não teria conseguido esse título”, declarou o atleta.

Jeverson Dantas é o atual campeão brasileiro e campeão panamericano de parajiu-jitsu. O paratleta representou o Brasil na competição mundial nos Emirados Árabes Unidos, a convite da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo (FBJJP).

“Completei a grande trajetória que fizemos durante o ano todo. Com todo apoio do Governo do Estado e Secretaria dos Esportes e Juventude, consegui conquistar minha pontuação para chegar no Mundial, que foi o último campeonato do ano, fechando o ciclo e representando nosso estado do Tocantins”, finalizou o atleta.



