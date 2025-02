Copa do Brasil: União faz história e elimina América-RN de virada no Mirandão

Virada espetacular! O União de Araguaína saiu atrás (2 a 0), mas buscou a virada de forma espetacular sobre o América-RN, por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (26), e avançou de forma inédita à 2ª fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram no estádio Mirandão, em Araguaína. Na fase seguinte, o time celeste terá pela frente o Maringá-PR, em jogo único, no Paraná.