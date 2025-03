Copão Tocantins é lançado oficialmente com premiação de R$ 200 mil

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lançou oficialmente, nesta sexta-feira, 14, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, o Copão Tocantins, a maior competição de futebol amador da Região Norte do país. O evento é promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju). Na ocasião, foram sorteadas as chaves de jogos da competição, que chega na sua 4ª edição com 237 equipes, mais de 7 mil atletas e premiação de R$ 200 mil.

O chefe do Executivo estadual reforçou o compromisso da gestão com o esporte, parabenizando a adesão de atletas, de prefeituras e da equipe do Governo do Tocantins. “O Copão Tocantins ocupa um espaço importante na agenda esportiva das cidades. Fico muito feliz com o trabalho da Seju, que está organizando um evento tão grandioso. O Copão já se tornou um evento aguardado o ano inteiro, algo que as pessoas amam e que eu também faço questão de apoiar”, pontuou o governador Wanderlei Barbosa.

O jogo de abertura será realizado no dia 29 de março, no estádio Pereirão, em Paraíso do Tocantins, e a competição segue até novembro. O evento percorrerá 132 municípios e fomentará a economia de todo o estado. A previsão é de que sejam realizadas 385 partidas.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, enfatizou que a competição vai além do impacto positivo no esporte, ao movimentar a economia local e proporcionar o fortalecimento do protagonismo, da infraestrutura, do entretenimento e do lazer em diversas cidades tocantinenses. “É uma grande alegria promover mais uma edição do Copão Tocantins, competição que se tornou tradicional e histórica. Este ano, batemos o recorde de participação, tornando o Copão a maior competição da Região Norte. Temos certeza de que os jogos trarão muitos ganhos para as comunidades, pois o Copão vai muito além da prática esportiva, abrangendo outros setores importantes do governo, como saúde, cultura, infraestrutura e economia”, reforçou.

Copão Tocantins 2025

O Copão Tocantins tem como objetivo proporcionar, ao público participante, a prática esportiva do futebol, momentos de lazer e integração, buscando uma melhor qualidade de vida e a inclusão social. Além disso, oportuniza o surgimento de novos talentos e favorece a inserção no panorama esportivo do estado. Os campeões e os vice-campeões das oito regionais: Copão Sul, Copão do Vale, Copão do Bico, Copão Sudeste, Copão Centro, Copão Meio Norte, Copão Norte e Copão Jalapão estarão classificados para a etapa estadual. O campeão e o vice-campeão de cada regional receberão, respectivamente, R$ 10 mil e R$ 5 mil.

Os campeões regionais e estaduais receberão troféus e medalhas. Na fase estadual, o artilheiro, melhor goleiro, o atleta revelação e o jogador-destaque receberão troféus individuais. A equipe campeã estadual garantirá R$ 50 mil e a vice-campeã R$ 25 mil. O artilheiro da competição e o melhor goleiro receberão R$ 2,5 mil cada.

Eliseu dos Reis Pereira é o goleiro do Íbis Esporte Clube, da cidade de Paraíso do Tocantins, time campeão da última edição do Copão. Segundo o atleta, o evento é uma oportunidade de integração entre atletas amadores, ex-atletas e novos talentos, reunindo times de várias cidades, promovendo a oportunidade no nicho esportivo para lugares antes inalcançáveis. “Para mim, disputar o Copão tem um significado enorme. Antes, não tínhamos essa oportunidade de representar nossa cidade e jogar em uma competição estadual, agora, graças ao governador Wanderlei Barbosa e a esse projeto, vivemos uma nova realidade”, enfatizou o goleiro.

Já Edmar Xerente, que é o técnico responsável pelo Akwē Esporte Clube, de Tocantínia, ressaltou que participará pela segunda vez da competição e, que este ano, a sua equipe vem mais preparada para a temporada, visando à premiação e à conquista do primeiro time indígena campeão do Copão. “Minha expectativa para o Copão é enorme, pois nosso povo sempre está envolvido com o esporte. Já chegamos à semifinal, mas este ano queremos ir além, espero que consigamos chegar à final e, quem sabe, conquistar o título, estamos focados e prontos para dar o nosso melhor”, concluiu.