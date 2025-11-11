Delegação tocantinense conquista 67 medalhas em dois campeonatos internacionais de Jiu-Jitsu em Brasília

Por Redação

A capital federal, Brasília, recebeu no último fim de semana dois grandes eventos internacionais de Jiu-Jitsu: o Campeonato Brasília Open Internacional e o AJP Tour Central West Regional Jiu-Jitsu Championship – GI. As competições reuniram centenas de atletas de diversos estados brasileiros e de outros países, e o Tocantins marcou presença com uma delegação expressiva e de alto desempenho.

A equipe tocantinense foi composta por 57 atletas e comissão técnica, representando várias cidades do estado, entre elas Palmas, Gurupi, Araguaína e Pedro Afonso. A delegação contou com representantes das academias Dojo Caitano do 1º BPM, Gracie Humaitá, Caio Terra Association, HC Jiu-Jitsu, Panda Team, Êxodo Team e Blue Fit.

O resultado foi considerado histórico: somando os dois campeonatos, os atletas do Tocantins conquistaram 67 medalhas e ainda garantiram um troféu de 3º lugar por equipes, demonstrando o crescimento técnico e o fortalecimento do Jiu-Jitsu tocantinense no cenário nacional e internacional.

O subtenente Caetano, atleta e líder da delegação, celebrou o desempenho do grupo e destacou a importância da união entre as equipes:

“Foi uma conquista construída com muito esforço, disciplina e trabalho coletivo. Cada atleta deu o seu melhor e o resultado mostra que o Jiu-Jitsu tocantinense está crescendo e se fortalecendo a cada competição. Estamos levando o nome do Tocantins com muito orgulho e responsabilidade”, afirmou.

A participação nos torneios reforça o avanço da modalidade no estado e evidencia o impacto positivo do trabalho conjunto entre academias, professores, atletas e instituições de apoio.

A delegação também fez questão de agradecer à Polícia Militar do Tocantins, na pessoa do comandante-geral, coronel Cláudio, e ao Governo do Tocantins, representado pelo governador Laurez Moreira, pelo apoio e incentivo ao esporte. O suporte institucional tem sido essencial para que atletas possam representar o estado em eventos de alto rendimento pelo país.

Com resultados expressivos e um desempenho coletivo admirável, o Tocantins segue consolidando sua presença entre as potências emergentes do Jiu-Jitsu brasileiro e internacional.