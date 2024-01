Deputado Gutierres Celebra Grandes Conquistas do Esporte Clube Castelo na Copa Centro-Oeste de Futebol de Base em Inhumas-GO

Por Redação

Em um feito histórico, o Esporte Clube Castelo (E.C.C) brilha na Copa Centro-Oeste de Futebol de Base, realizada em Inhumas-GO. O clube, apadrinhado pelo dedicado deputado estadual Gutierres, conquistou os títulos nas categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 17.

A equipe que é comandada pelos dedicados treinadores Alcides Reges e Alisson Reges está deixando sua marca no cenário esportivo.

No ano de 2023, Gutierres assumiu o papel de padrinho para a Associação Esporte Clube Castelo, cuja sede está localizada no Município de Gurupi-TO. Demonstrando seu comprometimento com o desenvolvimento esportivo e social, o deputado apresentou um Projeto de Lei que declarou o time como de utilidade pública estadual. Essa iniciativa reconhece não apenas os feitos esportivos, mas também o trabalho exemplar realizado com crianças e adolescentes.

“O Esporte Clube Castelo vai além das vitórias nos campos, destacando-se por seu trabalho social abrangente. Este título na Copa Centro-Oeste é um reflexo do comprometimento e da dedicação do clube”, destacou o Deputado Gutierres, orgulhoso em contribuir com o futuro da juventude através do esporte e do trabalho do clube que apadrinhou.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato