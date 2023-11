Deputado Gutierres e Edinho Fernandes se reúnem com voluntários para organizar a 11ª edição do Futebol Solidário

Por Wesley Silas

A reunião com os voluntários aconteceu no início da noite desta segunda-feira, 27, no Instituto Gratidão com o anúncio da arrecadação de 1.000 cestas básicas que serão distribuídas às famílias carentes de Gurupi. O evento está marcado para acontecer às 16h no dia 09 de dezembro no Estádio Resendão em Gurupi.

Em entrevista ao Portal Atitude o deputado Gutierres e o Secretário Executivo da Educação, Edinho Fernandes comentaram sobre a ação solidária que reunirá varias lideranças estaduais do esportes e da politica no mesmo sentimento de ajudar as pessoas carentes neste final de ano.