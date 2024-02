Diretoria do Esporte Clube Castelo promove evento de confraternização com ex-jogador Campeão Brasileiro e da Libertadores da América

Por Alisson Régis

Aconteceu no sábado (03/02) no Clube dos Comerciários de Gurupi a Confraternização do Esporte Clube Castelo para os Atletas, Familiares dos Atletas, Diretoria, Comissão Técnica e Convidados. O evento contou com a presença do ex-jogador Campeão Brasileiro pelo Botafogo e da Libertadores da América com o Vasco da Gama, Donizete Pantera.

A programação do evento iniciou com um café da manhã às 07h30 e logo em seguida foram organizadas partidas de futebol contendo os pais e os atletas, além de atividades aquáticas na piscina e também pebolim e basquete oferecidos pelo Sesc Gurupi.

Na segunda parte do evento, os garotos do Castelo tiveram palestras com o Corpo de Bombeiros sobre Primeiros Socorros e em seguida a Palestra Principal com o Ex-jogador Donizete Pantera. Para o treinador Alcides Gonçalves: “A presença do ex-jogador Donizete Pantera foi de suma importância não só para brilhar o evento, mas também para mudar a visibilidade do projeto em outras localidades”.

Às 13h, foi servido um almoço para todos os participantes e também realizados sorteios de camisetas oficiais do clube e brindes.

Presença do Donizete Pantera

O ex-jogador distribuiu autógrafos e tirou fotos com praticamente todos os participantes do evento, além de ter contribuído com uma palestra sobre sua história e sobre as dificuldades de ser um jogador de futebol. Ao fim da palestra, Donizete, que ocupa um cargo no Vasco da Gama/RJ, se colocou à disposição para ajudar os atletas do Castelo a realizarem avaliações no Cruzmaltino, tendo assim a oportunidade de seguir carreira no futebol.