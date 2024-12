Eleição da Associação dos Cronistas Esportivos terá chapa única encabeçada por WPresley Jorge

Por Redação

A eleição para a nova diretoria da Associação dos Cronistas Esportivos do Tocantins – ACETO, acontece no próximo sábado 7/12, a partir das 10 horas, no Atenas Clube, localizado na 1002 Sul, Conjunto 02, lote 06, Palmas-TO. De acordo com o estatuto da ACETO, a posse acontecerá imediatamente após a eleição.

O prazo para inscrição terminou no último sábado, 30, às 18 horas e apenas uma chapa se inscreveu – Chapa ACETO UNIDA – encabeçada pelo cronista esportivo, WPresley Jorge. A chapa foi inscrita no dia 25 de novembro e dois dias depois foi homologada pela comissão eleitoral.

De acordo com o atual presidente, Gilmar Santos, a nova diretoria será composta por cronistas de várias cidades, e todos aptos a votar, de acordo com o estatuto da ACETO. “Sempre tivemos o cuidado de atender o estatuto, e assim foi feito pelo WPresley, que buscou entre os colegas aptos conforme se pede para compor a chapa inscrita. Nem todos podem concorrer, alguns por não estarem regularizados e outros por não terem o tempo mínimo exigido para se candidatarem”, afirmou Santos.

WPresley Jorge, atua como músico profissional, radialista e cronista esportivo há 20 anos, na cidade de Gurupi, e declarou que pretende trabalhar para unir cada vez mais os cronistas tocantinenses.

”Ficamos dispersos e distantes distribuídos no estado inteiro, mas temos um grande desafio pela frente e espero corresponder à expectativa dos colegas que referendarem nossa chapa e futura diretoria”, afirmou.

WPresley declarou ainda que vai assumir a ACETO em um momento totalmente favorável. “A entidade está toda legalizada, documentada, com conta bancária e dentro das nossas propostas é buscar recursos para que a entidade possa promover palestras e outras formas de melhorar a ACETO – Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Tocantins atendimento ao cronista esportivo tocantinense.

”Queremos buscar entidades públicas e privadas para essa e outras parcerias, atuando na formação do cronista e fortalecermos a ACETO junto a Federação Tocantinense de Futebol, além de convênios e parcerias com instituições educacionais, para corresponder aos anseios da categoria da crônica esportiva do estado”. Outra preocupação do candidato único é buscar junto as autoridades melhorias das condições de trabalho nas praças esportivas.

Composição da Chapa ACETO UNIDA

Presidente – Wpresley Jorge de Sousa

1o Vice-Presidente – Pedro Mattos de Oliveira Barbosa 2o- Vice-Presidente – Zulias Parente Amoury

Diretor Secretário – Edimar Rodrigues da Silva

Diretor de Patrimônio – Lourival Sousa Barbosa Diretor Financeiro – Gilberto Correia da Silva

Diretor Social – Horlan Tavares de França

Diretor Jurídico – Breno Mario Aires da Silva

Diretor de Relações Públicas – Gilmar Luiz da Silva Santos

Conselho Fiscal

Titulares:

Francisco de Sousa Pereira Taianne Santos Moreira de Souza Luiz Carlos Ferreira

Conselho Fiscal Suplentes:

Ademar Camelo da Costa Alessandro Pires Gomes Izabela Pereira Martins

Ascom/ACETO