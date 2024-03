Em Araguaína, governador Wanderlei Barbosa prestigia semifinal do Campeonato Tocantinense e cita apoio aos times profissionais com investimento de quase R$ 2,7 milhões

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, prestigiou a partida que definiu o União como o primeiro finalista do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional de 2024, ao vencer o Araguaína, nos pênaltis, por 5 a 4. A partida foi realizada na tarde deste sábado, 23, no Estádio Mirandão, em Araguaína. No tempo normal, os dois times empataram em 1 a 1.



O outro finalista será o Tocantinópolis ou o Capital, que se enfrentam neste domingo, 24, no Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis.

Nas arquibancadas o Governador se juntou aos cerca de três mil torcedores e acompanhou a partida ao lado do titular da pasta da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju), Elenil da Penha; do secretário Executivo da Seju, Atos Gomes; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Márcio Barbosa; além do superintendente do Sebrae, Rerison Antônio Castro, e outras autoridades.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que o esporte é umas das prioridades da gestão e tem procurado formas de incentivar o futebol profissional, assim como as outras categorias, para que possam representar bem o Tocantins nas competições nacionais.

“O Governo do Tocantins é responsável pelo apoio, pela ajuda aos times, para que representem bem o nosso Estado. Vamos ter representantes tocantinenses em competições nacionais e a melhor maneira que temos para sermos divulgados é através do esporte. Portanto, vejo com muita alegria aqui em Araguaína a população vibrando com as duas equipes”, frisou.

Desde que assumiu a gestão, o governador Wanderlei Barbosa tem promovido ações no sentido de incentivar o esporte profissional e amador no Estado. Este ano foram destinados aos clubes que disputaram a primeira divisão do Campeonato Tocantinense de Futebol profissional quase R$ 2,7 milhões.

O governador Wanderlei Barbosa entende que o esporte é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população e para a ampliação de oportunidades para a juventude. “A intenção é disponibilizar recursos significativos para o futebol profissional tocantinense. Há clubes no Tocantins que hoje não representam apenas suas cidades, mas que já possuem influência na mobilização esportiva de toda uma região”, destacou o secretário executivo da Seju, Atos Gomes.

O programa de incentivo ao esporte amador é realizado em parceria com entidades sociais e/ou Prefeituras Municipais.

O secretário da Seju, Elenil da Penha, lembrou que, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, a Secretaria dos Esportes e Juventude tem envolvido todas as modalidades dos esportes.

“Temos apoiado em todas as modalidades do esporte amador e também o esporte profissional. Temos mais de R$ 2,7 milhões encaminhados para esse segmento”, explicou o secretário afirmando que o esporte amador é integrado por meio das ligas ou as associações de diferentes modalidades, praticadas no Estado como futebol de campo; futsal; futebol 7 society; futebol de areia; futevôlei; basquetebol; handebol; voleibol; vôlei de areia; rugby league; beach tênis, skate, bicicross, além de esportes paralímpicos como rugby em cadeiras de rodas; futebol de 5 para cegos; futebol de 7 para paralisados cerebrais; basquete em cadeira de rodas; goalball, voleibol sentado, futebol para surdo, futsal para surdos e futsal para deficiente intelectual.

Recentemente o Governo do Tocantins, por meio da Seju, efetuou os primeiros repasses de 2024, referentes aos investimentos em infraestruturas esportivas, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

Para as prefeituras de Tupiratins, Monte Santo e Araguaçu foram destinados R$ 1.132.651,00, que corresponde à segunda parcela dos recursos, que têm como objetivo fomentar os esportes, o lazer e a economia dos municípios.