Em Gurupi, Governo do Tocantins e Prefeitura de Gurupi fortalecem a prática esportiva com a realização da fase regional dos Jogos dos Servidores

Etapas regionais em Gurupi, Palmas e Araguaína, reúnem competidores nas disputas do voleibol, futsal e futebol society

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju) com apoio da Prefeitura Municipal de Gurupi, promoveram no sábado, 8, em Gurupi, as finais das modalidades coletivas da fase regional dos Jogos dos Servidores. As partidas do voleibol e futsal foram realizadas no ginásio de esporte Idanizete de Paula e as de futebol society no campo do 4º Batalhão da Policia Militar.

“Os jogos promovem a integração e o lazer para os nossos servidores. Com isso, o Governo do Tocantins também fortalece o intercâmbio social e esportivo, oportuniza hábitos saudáveis e mais qualidade de visa, além de proporcionar momentos de descontração para esses profissionais que atuam no nosso Estado”, enfatizou o diretor de Esporte e Lazer da Seju, Júlio Braga.

Fortalecimento da economia e dos esportes

O secretário Municipal de Juventude e Esporte de Gurupi, Iron Júnior, reforçou a importância dos jogos para a região sul do Estado. “Gostaria de parabenizar a Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude pela iniciativa de promover os Jogos dos Servidores. Essas finais em Gurupi geraram momentos de muita alegria, confraternização e socialização. Muitos servidores se preparam o ano todo para poder competir com as outras cidades, em diferentes modalidades”, destacou.

Paulo Ricardo Martins, diretor da Escola Cívico-Militar Dom Alano, em Peixe, comemorou o título de campeão regional no futsal masculino e enfatizou a importância do evento para os municípios. “Quero agradecer o Governo do Tocantins por esse projeto incrível que ajuda a fomentar a economia das cidades-sede do evento, por receber muitos municípios. Também ajuda no engajamento e no fortalecimento dos esportes”, declarou.

Rose Lopes, servidora da Secretária Municipal de Educação e Assistência Social, de São Valério, comemora mais um título regional. “Esse projeto serve de integração para todos os municípios. O Governo do Estado está de parabéns. Temos agora a oportunidade de sermos tricampeãs da regional dos Jogos dos Servidores, então só tenho a agradecer”, disse a servidora-atleta.

Sobre a competição

Os Jogos dos Servidores envolvem todo o funcionalismo público do Tocantins (municipal, estadual e federal), além os profissionais que atuam nas Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa, instituições públicas financeiras e entidades parceiras. A competição reúne profissionais de diferentes áreas nas disputas do futsal, futebol society e voleibol nas regionais de Palmas, Araguaína e Gurupi e na etapa final na Capital, além do xadrez, tênis de mesa e corrida de rua.

Corrida de rua

Em 2025, a corrida de rua dos Jogos dos Servidores integra a prova mais tradicional do Estado, a Meia Maratona do Tocantins, que será realizada no dia 7 de dezembro, ás 6h, na Praia da Graciosa. Os servidores poderão participar na prova de 5km.

As inscrições para a Meia Maratona do Tocantins estão abertas até o dia 22 de novembro ou até atingir o limite técnico de 1.500 participantes pelo site https://centraldacorrida.com.br/evento/xxiv-meia-maratona-do-tocantins . No mesmo endereço eletrônico, pode ser conferido o regulamento oficial da competição. As dúvidas relativas à prova poderão ser consultadas no email: [email protected] .