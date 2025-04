Em Gurupi, Sesc promove evento em comemoração ao Dia do Trabalhador

Interessados devem retirar passaporte de acesso no Centro de Atividades Gurupi

Para celebrar o Dia do Trabalhador a unidade do Sesc em Gurupi realizará, na manhã do dia primeiro de maio, uma ação festiva com sorteio de brindes e show musical com o artista Ronyson Barros. Presente na programação, a edição especial do CineSesc apresenta os filmes “Tromba Trem: o filme” e “Princesa Adormecida”, ambos com classificação livre.

A atividade é gratuita, com ingressos limitados. Os passaportes para acesso ao evento podem ser retirados no Centro de Atividades Gurupi, localizado no Park Filó Moreira.



O supervisor regional do Sesc em Gurupi, Edson Mendes, conta que a comemoração está em sua segunda edição e foi pensada para valorizar os trabalhadores do comércio integrando também os seus familiares. “Esse evento foi proposto com o objetivo de promover a visibilidade dos trabalhadores do comércio, em alusão à data comemorativa de 1⁰ de maio, oportunizando a integração e divertimento através de atividades de lazer, recreação e ações lúdicas e culturais para as famílias dos trabalhadores participantes do evento”, afirma.

O Dia do Trabalhador do Sesc recebe o apoio do Sindicato dos Empregados do Comércio e do Senac Tocantins.

Serviço | Dia do Trabalhador

Data: 1º de maio

Horário: de 08h as 12h

Local: Centro de Atividades Gurupi, Rua 03, A.P.M 01-A, Park Filó Moreira, nº 415

Retirada do passaporte de acesso:

Entrada gratuita, ingressos limitados.



