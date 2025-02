Empresário gurupiense, Marcelo Leão, anuncia candidatura à Presidência da CBC

Por Redação

O ciclismo brasileiro pode estar prestes a entrar em uma nova era. O empresário e gestor esportivo Marcelo Leão acaba de anunciar oficialmente sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), trazendo consigo uma trajetória de mais de 40 anos dedicados ao esporte, tanto como atleta quanto como líder de federação.

Marcelo, que começou sua jornada como ciclista competitivo e depois se tornou um dos principais gestores da modalidade, promete uma CBC mais transparente, inovadora e voltada para o crescimento real do ciclismo no Brasil.

“O ciclismo brasileiro precisa de uma estrutura forte, com federações ativas e atletas valorizados. Quero liderar essa mudança e colocar o Brasil no caminho certo para se tornar uma potência no esporte”, afirma Marcelo.

De Atleta a Líder: Uma História de Sucesso no Ciclismo Desde os anos 1970

Marcelo competiu em algumas das principais provas do Brasil, como a Volta do Interior de São Paulo, 9 de Julho, Copa Norte e Nordeste, entre outras. Além das iconquistas como atleta, ele se destacou como gestor esportivo, fundando a Federação Tocantinense de Ciclismo e promovendo o desenvolvimento do esporte em diversas regiões do país.

Com visão empreendedora e uma atuação ativa na CBC nos últimos anos, Marcelo construiu uma rede sólida de parcerias e projetos que mostram seu compromisso com o crescimento do ciclismo em todas as categorias.

Plano para o Ciclismo Brasileiro

Se eleito, Marcelo pretende implementar uma gestão com mais diálogo, transparência

e apoio direto aos atletas e federações. Sua proposta inclui:

• Descentralização da CBC, dando mais autonomia e suporte às federações

estaduais.

• Incentivo a novas competições nacionais, criando um calendário robusto que

fortaleça as categorias de base e o ciclismo profissional.

• Investimento em infraestrutura e patrocínio, garantindo que os atletas

tenham melhores condições para treinar e competir.

• Fortalecimento do ciclismo de alto rendimento, com estratégias para

impulsionar a participação brasileira em competições internacionais

Um Novo Capítulo para o Ciclismo Brasileiro

A candidatura de Marcelo Leão representa uma nova perspectiva para o ciclismo nacional, trazendo experiência, credibilidade e paixão pelo esporte.

Com um olhar atento às necessidades dos ciclistas e das federações, ele promete uma CBC mais

eficiente e comprometida com o crescimento do esporte no Brasil.

”Chegou o momento de colocar o ciclismo no lugar que ele merece. Vamos juntos construir um futuro de mais oportunidades, estrutura e conquistas para todos”, conclui Marcelo.

A eleição para a presidência da CBC será um marco importante para o futuro do ciclismo no Brasil, e Marcelo Leão surge como um candidato forte para liderar essa nova fase.