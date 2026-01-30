Empresário Oswaldo Stival será homenageado na final da 39ª Copa do Craque em Gurupi

A 39ª Copa do Craque — Taça Oswaldo Stival — chega ao seu momento culminante neste domingo (1º), em Gurupi, com uma homenagem ao empresário Oswaldo Stival, presidente da Cooperfrigu Alimentos. O governador Wanderlei Barbosa participará do evento a convite do deputado estadual Eduardo Fortes, reforçando a presença de lideranças políticas em uma competição que reúne o futebol amador do Tocantins e atrai um público estimado em 10 mil pessoas na Arena Nova Fronteira.

Por Wesley Silas

O troféu que será entregue aos vencedores leva o nome de Oswaldo Stival, em reconhecimento ao seu papel como incentivador do desenvolvimento produtivo, esportivo e social no Estado. Através da Cooperfrigu, o empresário contribuiu para o fortalecimento da economia regional e, agora, vê seu legado destacado em um evento que vai além do esporte, simbolizando o orgulho comunitário.

A final opõe as equipes Javaés, de Formoso do Araguaia, e Vila São Miguel, de Peixe, em um confronto que representa o ápice da maior competição de futebol amador do Tocantins. As duas agremiações superaram fases anteriores e prometem uma disputa intensa, com atletas demonstrando técnica e determinação em busca do título. Presença do governador Wandelei e do vice-governador Laurez

O governador Wanderlei Barbosa tem participado regularmente de atividades esportivas no Estado, e sua presença na homenagem a Oswaldo Stival sinaliza atenção às tradições regionais e ao apoio ao esporte como ferramenta de integração social. O convite partiu do deputado Eduardo Fortes, que também oferecerá churrasco aos torcedores e um show com o cantor Flaguim Moral durante a cerimônia.

O vice-governador Laurez Moreira, presidente estadual do PSD, acompanhará o evento ao lado do deputado estadual Gutierres Torquato, do PDT. Na semana passada, Laurez esteve na semifinal com o ex-governador Mauro Carlesse, também do PSD. Gutierres mantém uma barraca no local, com oferta de comida e apresentações musicais, incluindo DJ Cabeção, Eduardinho e Barbosa na Pisada, além de churrasco e feijoada.