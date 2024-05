Equipe feminina de futebol do Tocantins goleia a Nigéria e segue para a semifinal no Campeonato Mundial Escolar

da redação

A equipe feminina de futebol do Tocantins continua a impressionar o mundo com performances incríveis no Campeonato Mundial Escolar (ISF WSC Football 2024). As estudantes tocantinenses estão em Dalian, na China, representando o Brasil. Na sexta-feira, 24, as estudantes-atletas conquistaram mais uma vitória no embate com a Nigéria, em um placar de 5 a 0.

A partida contra o time africano foi marcada pelo elevado nível técnico das estudantes-atletas tocantinenses que têm demonstrado preparo e talento, evidenciados com as vitórias esmagadoras contra o Canadá (37 a 0) e no jogo com a República Tcheca (24 a 0).

“Tendo empatado com o time de Uganda no primeiro jogo, essa sequência de resultados mostra o potencial das estudantes-atletas do Tocantins, que se destacam pela qualidade técnica e espírito de equipe, elevando o nome do Brasil no cenário desportivo escolar internacional”, ressaltou o secretário executivo da Secretaria de Estado da Educação, Edinho Fernandes, que acompanha as atletas na China.

Com os resultados, as tocantinenses estão classificadas para a semifinal contra o Quênia. O embate acontece neste sábado, 25, às 9h, no horário da China. No horário de Brasília, o jogo se inicia às 22h, da sexta-feira, 24.

Mundial Escolar de Futebol Feminino

O Campeonato Mundial Escolar de Futebol Feminino é organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF). As estudantes-atletas tocantinenses foram convocadas pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e contam com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) para representar o Brasil no mundial.

Com placares de alto nível, a competição tem sido uma plataforma para as estudantes do Colégio Cívico-Militar Domingos da Cruz Machado, de Araguaína, demonstrarem sua qualidade técnica e paixão pelo futebol.

Desporto escolar no Tocantins

A evolução do desporto escolar no Tocantins tem sido impulsionada pelo Programa de Fortalecimento da Educação (PROFE), executado pela Secretaria de Estado da Educação do Tocantins (Seduc), que visa integrar o esporte ao cotidiano escolar, contribuindo para a formação integral dos estudantes.

Anualmente são realizadas diversas competições como os Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) e os Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), que desempenham importante papel no incentivo à prática esportiva e na descoberta de novos talentos.

Como resultado do investimento no desporto escolar, os estudantes-atletas tocantinenses têm se destacado em eventos nacionais e internacionais, evidenciando a efetividade das iniciativas educacionais e desportivas do Governo do Tocantins.