Equipes de Futsal do CEM Ary Ribeiro Valadão Filho conquistam vaga na final do JETS – Fase Municipal

Por Redação

As equipes masculina e feminina de futsal do Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, conhecido como CEM Arizinho, estão na grande final da fase municipal dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETS 2025), que acontece nesta tarde no Ginásio de Esportes de Gurupi.

Com garra, técnica e espírito de equipe, os times conquistaram seu lugar na decisão após uma campanha marcada por vitórias consistentes e muita determinação em quadra. A equipe feminina disputará a final às 14h20, enquanto a equipe masculina entra em ação logo em seguida, às 15h10.

A diretora da escola, Stefania Soares, destacou o orgulho que sente por toda a comunidade escolar:

“Essa conquista é fruto do esforço dos nossos atletas, do trabalho dedicado dos treinadores e da força de toda a equipe que veste a camisa, torce, vibra e confia na capacidade dos nossos estudantes.”

A presença das duas equipes nas finais reforça o compromisso do CEM Arizinho com o esporte como ferramenta de desenvolvimento pessoal e coletivo. A expectativa agora é de casa cheia e muita energia positiva para apoiar os finalistas rumo à vitória.