Escolinha Estevam Neto promove amistosos em Sucupira e incentiva formação de jovens atletas no sul do Tocantins

da redação

A Escolinha de Futebol Estevam Neto, de Gurupi, no sul do Tocantins, realizou no último sábado (24) uma série de partidas amistosas no município de Sucupira. A programação reuniu jovens atletas das categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13, proporcionando momentos de integração, aprendizado e incentivo à prática esportiva.

A iniciativa teve como principal objetivo ampliar as experiências das crianças dentro e fora de campo, estimulando o desenvolvimento de habilidades esportivas e valores fundamentais para a formação pessoal dos participantes.

Durante os amistosos, os pequenos jogadores tiveram a oportunidade de vivenciar diferentes situações de jogo, desenvolver o espírito de equipe e fortalecer os laços de amizade com atletas de outra cidade.

Futebol como ferramenta de transformação social

À frente do projeto, o professor Estevam Neto destaca que o trabalho desenvolvido pela escolinha vai muito além da preparação de futuros jogadores. Segundo ele, o esporte representa uma importante ferramenta de educação, inclusão social e construção de oportunidades para crianças e adolescentes.

“Mais do que formar atletas, nosso compromisso é formar cidadãos. No final, quem ganha são as nossas crianças!”, destacou o professor.

A proposta da escolinha é utilizar o futebol como instrumento de transformação social, incentivando desde cedo princípios como responsabilidade, disciplina, respeito às diferenças e companheirismo.

Além da evolução técnica dos jogadores, atividades como os amistosos também contribuem para o desenvolvimento da confiança, da autonomia e da capacidade de lidar com desafios, características importantes tanto no esporte quanto na vida cotidiana.

Participação das famílias fortalece o projeto

Outro ponto importante da programação foi o envolvimento das famílias, que desempenham papel fundamental no incentivo à prática esportiva e no acompanhamento do desenvolvimento das crianças.

Para a organização, o apoio dos pais e responsáveis é essencial para garantir que os jovens atletas continuem participando das atividades e tenham oportunidades de crescimento por meio do esporte.

A visita a Sucupira também reforçou a importância da integração entre municípios da região sul do Tocantins, criando oportunidades para que crianças de diferentes localidades compartilhem experiências e desenvolvam novas amizades.

Ao final da programação, a Escolinha Estevam Neto agradeceu aos pais, professores, atletas e à comunidade de Sucupira pela recepção e parceria durante a realização dos amistosos.

Mais do que resultados e placares, a iniciativa deixou como principal conquista a oportunidade de proporcionar novas experiências às crianças, reforçando que o futebol de base também é um espaço de aprendizado, convivência e formação de cidadãos.