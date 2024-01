Esporte Clube Castelo Celebra Grandes Conquistas na Copa Centro Oeste de Futebol de Base em Inhumas, Goiás.

Por Redação

O Esporte Clube Castelo conquistou o título em 3 categorias sub 13, sub 15 e sub 17 coroando assim notáveis conquistas durante o campeonato de categoria de base na região.

Com dedicação e habilidade excepcionais, os jovens talentos do Esporte Clube Castelo demonstraram um desempenho exemplar em todas as fases do torneio. A equipe, comandada por Alcides e Alisson Reges treinadores dedicados, exibiu técnica refinada, espírito de equipe e uma paixão contagiante pelo futebol.

As categorias de base tornaram-se um viveiro de talentos promissores, apontando para um futuro brilhante para o clube.

Os pais e familiares presenciaram e fizeram parte da conquista em Goiás, através de diversas manifestações expressaram seu orgulho pelas realizações da equipe jovem, enfatizando o comprometimento do clube em desenvolver o potencial de jovens atletas e nutrir o amor pelo esporte.

Este sucesso no campeonato de categoria de base sinaliza um capítulo emocionante na trajetória do Esporte Clube Castelo. A comunidade esportiva aguarda ansiosamente para testemunhar o impacto duradouro que esses talentosos jogadores trarão ao clube e ao cenário esportivo local.