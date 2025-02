Esporte Clube Castelo inaugura CT para formação de jovens atletas em Gurupi

da redação

O Esporte Clube Castelo, de Gurupi, deu um grande passo para o desenvolvimento do futebol no Tocantins com a inauguração de seu Centro de Treinamento (CT). A cerimônia aconteceu na tarde desta segunda-feira (03) e reuniu autoridades, desportistas e apoiadores do projeto.

O novo CT conta com três campos de futebol e uma estrutura adequada para oferecer treinamentos a crianças e adolescentes da região sul do estado, com o objetivo de formar novos talentos para o futebol. Durante o evento, o presidente do clube, Cristiano Pisoni, agradeceu a presença de todos e destacou a importância do espaço para o crescimento do esporte local.