Estão abertas as inscrições para a XXIV Meia Maratona do Tocantins

da redação

Estão abertas as inscrições para a XXIV da Meia Maratona do Tocantins 2025. Os interessados devem se inscrever neste site até o dia 22 de novembro (veja a taxa durante inscrição). A prova será realizada no dia 7 (domingo), com largada às 6h (de Brasília), na Praia da Graciosa, em Palmas.