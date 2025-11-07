Estudo aponta jogo de cassino com mais popularidade em 2025

da redação

O Fortune Tiger, popularmente chamado de “jogo do tigrinho”, mantém-se como o jogo do cassino com mais engajamento em uma das plataformas que operam sob autorização do Ministério da Fazenda. Dados do relatório de setembro de 2025 da KTO indicam que o título foi responsável por 12,46% das rodadas realizadas na casa, ocupando o segundo lugar em popularidade geral e o primeiro em volume de partidas disputadas.

O levantamento mostra que o Fortune Tiger superou concorrentes tradicionais em número de rodadas, como o Fortune Rabbit e a versão exclusiva da KTO para o Big Bass Splash, que registraram 12,22% e 3,50% das partidas, respectivamente.

No ranking geral, o “ tigrinho” aparece atrás do KTO Big Bass Splash em popularidade para um jogo do cassino. Porém, mantém a liderança isolada em engajamento, deixando claro seu papel central no segmento de slots online.

A recente regulamentação dos jogos de apostas online no Brasil, publicada em portaria do Ministério da Fazenda, consolidou o enquadramento de títulos como o Fortune Tiger dentro da categoria de caça-níqueis virtuais. As novas regras exigem certificação e transparência nos mecanismos de premiação, determinando que plataformas autorizadas paguem pelo menos 85% do valor arrecadado em prêmios.

O cenário é interessante pois mostra a consolidação de tendências já observadas antes da legalização das apostas de quota fixa e o início do mercado regulado desde janeiro de 2025. Mesmo com o novo contexto, o Fortune Tiger tem confirmado sua liderança para o público interessado em jogo do cassino no Brasil.

Especialistas do setor consideram que o desempenho do Fortune Tiger reflete o crescimento dos slots online dentro do mercado nacional de apostas. De acordo com o Instituto Jogo Legal, os jogos de cassino representam mais de 60% do faturamento das bets no país.

A regulamentação dos cassinos virtuais também ocorre em meio a discussões no Congresso Nacional. O senador Irajá Abreu (PSD-TO) voltou a defender o projeto de lei 2234/2022, que busca ampliar a legalização do jogo de cassino, bingo e jogo do bicho, destacando que 58% dos brasileiros aprovam a regulamentação da atividade, segundo pesquisa do DataSenado.

No mesmo sentido, o Ministério da Fazenda e a Secretaria Nacional do Consumidor lançaram em setembro um curso on-line gratuito para orientar os apostadores sobre direitos e riscos no mercado de apostas. A capacitação explica como identificar sites licenciados e reforça a importância do consumo responsável, destacando que apenas plataformas com o domínio “.bet.br” são reconhecidas oficialmente.