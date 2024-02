Filho de Porto Nacional, atacante Hernandes estreia com gol pelo Jeonbuk da Coreia do Sul, na Champions Asiática

da redação

Natural de Porto Nacional, o tocantinense Hernandes, revelado nas categorias de base do Grêmio e desde 2020 atuando no futebol da Coreia do Sul fez a sua estreia com a camisa do Jeonbuk Motors com o pé direito. No jogo de ida oitavas de finais da Champions League Asiática, o Jeonbuk recebeu o Pohang Steelers e venceu por 2 a 0. Hernandes foi o autor do primeiro gol. O atacante celebrou o tento anotado e a vitória no primeiro jogo decisivo.

– Muito feliz pelo gol marcado logo na estreia. Isso, com certeza, traz uma moral muito maior e também uma confiança extra nesse início de passagem pelo clube. Era um jogo que a gente já sabia que seria difícil, um duelo local, então os dois times se conhecem. Ainda teremos o jogo da volta, que será fora de casa, então não tem nada ganho, vamos ter mais um jogo difícil na próxima semana – disse.