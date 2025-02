Final da Copa do Craque terá show, churrasco e festa garantida na barraca de Eduardo Fortes

da redação

O próximo domingo, 16, promete ser de muita festa e emoção em Gurupi com a grande final da 38ª edição da Copa do Craque de Futebol Amador – Taça Gurupi, o maior torneio de futebol de campo de terra do Tocantins.

“Será uma grande festa do futebol raiz, no terrão e com muita bola rolando. Quero convidar todos os moradores de Gurupi e região para prestigiar esse momento especial. Vamos juntos celebrar o esporte, a amizade e a tradição da nossa Copa do Craque”, destacou o deputado Eduardo Fortes ao convidar a população para a final do torneio. O tradicional evento esportivo é promovido pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA) e já se consolidou na região como um evento que promove cultura, esporte e união.

Como já é tradição, o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) estará presente com sua barraca especial, um ponto de encontro para atletas, torcedores, autoridades e famílias que irão prestigiar a decisão. O espaço contará com uma grande estrutura de alimentação, shows e um almoço especial com churrasco gaúcho e porco à paraguaia, realizado em parceria com a Cooperfrigu e o CTG de Gurupi.

Além do futebol de alto nível dentro de campo, o evento também será um momento de lazer e confraternização, com atrações culturais e a presença de importantes lideranças políticas da região, como o governador Wanderlei Barbosa, o presidente da Assembleia Legislativa Amélio Cayres, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores da região.

Na barraca, apresentações musicais com o show especial do tocantinense Wglemerson Lima, que vai garantir a animação para os torcedores e visitantes. O evento também se conecta ao clima festivo da cidade, sendo parte da programação de pré-carnaval, que teve início com os interblocos e contará com a participação do Bloco Enforcados.