Final histórica: União e Araguaína decidem neste sábado o título do Tocantinense 2025

da redação

Neste sábado, às 18 horas, no Estádio Mirandão, em Araguaína, acontece a final inédita entre os times União e Araguaína, pelo Campeonato Tocantinense de Futebol da Primeira Divisão. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer, conquista o tricampeonato estadual.

Araguaína e União são rivais locais e ambas as equipes estão empatadas com dois títulos. Além de terem se garantido na final, Araguaína e União vão disputar o Brasileiro Série D e a Copa do Brasil 2026.