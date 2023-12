Futebol Beneficente reúne craques da bola em Palmas

Por Redação

A 9ª edição do Futebol Beneficente, promovido pela Buriti Empreendimentos, em parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB Palmas), já tem data marcada para acontecer. O evento, que entrou para o calendário esportivo da capital do Tocantins, será realizado no próximo dia 14 de dezembro, às 19h, no clube da AABB, em Palmas. Para participar, basta doar três quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias carentes assistidas por várias entidades do Estado.

Neste ano, a competição terá como protagonistas os amigos do jogador Flávio Conceição que enfrentarão os amigos do Túlio Maravilha. A lista de craques confirmados inclui nomes de jogadores em atividade, como as duas promessas do futebol tocantinenses, Carlos Henrique (Botafogo) e Pedro Lemos (Flamengo), além de outros craques como João Victor (SKA Brasil), Hernandes (Incheon United, Coreia do Sul), Ricardo Lopes (Suwon FC, Coreia do Sul), Danilo Gomes (Albirex, Japão), Mailson (ex-São Caetano) e Teddy (ex- Tocantinópolis). Além disso, atletas que deixaram sua marca na história do futebol brasileiro também marcarão presença, como Matera (ex-Vasco), Elivam (ex-Atlético Goianiense), Lailson (ex-River Plate), Bruno Telis (ex-Grêmio), Moacrir (ex-Palmas), Igor Souza (ex-Estoril Praia de Portugal) e Eraldo (Ex-Atlético Mineiro).

“Será um evento festivo e solidário, um momento onde teremos a oportunidade de colocar em prática aquilo que tanto amamos, o futebol. Vale ressaltar o papel solidário da partida, pois a doação de três quilos de alimentos não perecíveis vai contribuir significativamente para ajudar quem mais precisa. Esse gesto solidário é especialmente importante nesta época do ano”, afirma Túlio Maravilha.

O ex-jogador Flávio Conceição, que já se tornou parceiro do Futebol Solidário ao participar de diversas edições, ressalta a importância do evento. “Estou entusiasmado em participar de mais uma edição do Futebol Beneficente, que por si só já carrega uma carga histórica, ainda mais com a confirmação da presença de tantos jogadores que deixaram sua marca no futebol. Por isso, faço um convite caloroso a todos para se unirem a este momento significativo para tantas pessoas. Conto com a presença de todos vocês para, juntos, promovermos impacto e fazer a diferença”, destaca o ex-jogador.

O diretor da Buriti Empreendimentos, Adriano Lacerda, ressaltou a importância da parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e demonstrou a felicidade em promover um evento que virou tradição em Palmas. “Eu tenho certeza que quem participar, além de torcer muito, terá o sentimento de dever cumprido. Junte-se a nós neste dia incrível, onde a paixão pelo esporte se encontra com o espírito solidário. Este não é apenas um jogo, mas sim, a oportunidade de fazer a diferença”, destacou.

Os alimentos arrecadados serão doados para as entidades: Sociedade São Vicente de Paulo, de Porto Nacional; Lar Batista, de Luzimangues; Creche Comunitária Monte do Carmo, do Taquari; Lar dos idosos Tia Angelina, Casa de Apoio Veralúcia Paganni, de Palmas e Aldeia Boto Velho, da Ilha do Bananal.