Futebol: Reta final do Tocantinense 2025 será refeita em janeiro

Conforme as diretorias de Gurupi e Tocantinópolis, a reta final será refeita em janeiro. Gurupi e Tocantinópolis fazem o 1º jogo da semifinal no dia 10, no Resendão, em Gurupi. O jogo de volta será no dia 17, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).

Já o jogo de ida da final está previsto para o dia 24, e o duelo de volta deve ser realizado no dia 31. O Araguaína já está na final, e aguarda o vencedor de Gurupi e Tocantinópolis. O Tocantinense 2026 começa logo após a decisão, na primeira semana de fevereiro.

A competição será refeita após decisão do STJD. No dia 10 deste mês, a corte nacional acolheu os embargos apresentados pelo União-TO e revisou a decisão anterior, que determinava o rebaixamento do então campeão estadual pela escalação irregular do zagueiro Sheik na primeira fase da competição.