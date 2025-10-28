Futebol: Reta final do Tocantinense 2025 será refeita em janeiro

da redação
As datas da reta final do Campeonato Tocantinense foram definidas neste domingo (26), em reunião entre os clubes envolvidos (Gurupi, Tocantinópolis e Araguaína) e a Federação Tocantinense de Futebol (FTF). As diretorias de Gurupi e Tocantinópolis confirmaram que a competição será refeita em janeiro. A decisão de refazer é determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgar irregularidades na competição por parte do União. Com isso, o Tocantinense fechará o calendário nacional de 2025 em janeiro do próximo ano.
Conforme as diretorias de Gurupi e Tocantinópolis, a reta final será refeita em janeiro. Gurupi e Tocantinópolis fazem o 1º jogo da semifinal no dia 10, no Resendão, em Gurupi. O jogo de volta será no dia 17, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO).
Já o jogo de ida da final está previsto para o dia 24, e o duelo de volta deve ser realizado no dia 31. O Araguaína já está na final, e aguarda o vencedor de Gurupi e Tocantinópolis. O Tocantinense 2026 começa logo após a decisão, na primeira semana de fevereiro.
A competição será refeita após decisão do STJD. No dia 10 deste mês, a corte nacional acolheu os embargos apresentados pelo União-TO e revisou a decisão anterior, que determinava o rebaixamento do então campeão estadual pela escalação irregular do zagueiro Sheik na primeira fase da competição.