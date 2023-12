Futebol Solidário: Amigos do Deputado Gutierres e Amigos do Edinho Fernandes unem forças e arrecadam 1000 cestas básicas para famílias carentes de Gurupi

da redação

Um clima de solidariedade tomou conta dos gramados de Gurupi neste fim de semana, quando os Amigos do Deputado Gutierres e os Amigos do Edinho Fernandes se enfrentaram em um jogo beneficente. O resultado foi além do placar esportivo, alcançando a marca impressionante de 1000 cestas básicas arrecadadas para auxiliar as famílias carentes da região.

O evento, que teve o esporte como protagonista, rapidamente se transformou em uma verdadeira celebração da generosidade e empatia. Os Amigos do Deputado Gutierres e os Amigos do Edinho Fernandes, unindo suas paixões pelo futebol e pelo bem social, mobilizaram a comunidade local em prol de uma causa nobre.

As 1000 cestas básicas serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade em Gurupi. O gesto solidário dos participantes do jogo demonstra o poder transformador do esporte quando aliado a um propósito maior.

“O futebol é uma ferramenta poderosa não apenas para entretenimento, mas também para promover a solidariedade e a união. Estamos extremamente felizes em ver a comunidade se unindo para ajudar aqueles que mais precisam”, afirmou o Deputado Gutierres.